شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء مقرات حكومية بعد سيطرة مسلحي طالبان على منطقة أفغانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسئولون محليون فى أفغانستان، اليوم الاثنين، سقوط مركز منطقة "شهراك" بإقليم "غور" فى أيدى مسلحى حركة طالبان، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن حاكم إقليم "غور" عبد الظاهر فايز زاده قوله إن القوات الأمنية تمكنت من إخلاء جميع المكاتب الحكومية فى وسط منطقة "شهراك" لمنع سقوط ضحايا مدنيين خلال الاشتباكات الدائرة بين القوات الأمنية وعناصر حركة "طالبان"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل حول سقوط المنطقة فى أيدى الحركة.

يشار إلى أنه مساء أمس الأول السبت، قامت حركة طالبان بتفجير سيارة مفخخة فى موقع أمنى بالمنطقة ذاتها مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد قوات الأمن.