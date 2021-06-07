شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تخفف بحذر قيود كورونا مع تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعيد فتح الأنشطة الاقتصادية في اثنتين من كبريات مدن الهند، اليوم الاثنين، ضمن التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق في العديد من الولايات، بعد أن انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل مطرد.

وسمحت العاصمة الهندية للشركات والمتاجر بإعادة فتح أبوابها لساعات محدودة، كما استأنف مترو دلهي، الذي يخدم نيودلهي والمناطق المجاورة، عملياته بنسبة 50%.

كما سمحت سلطات العاصمة الأسبوع الماضي باستئناف بعض أنشطة التصنيع والبناء.

وقال رئيس وزراء نيودلهي، أرفيند كيجريوال للصحفيين، أمس الأحد، "بات وضع كورونا الآن تحت السيطرة"، وأضاف "يجب إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح".