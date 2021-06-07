النائب العام الإسرائيلي يتنصل من قضية عوائل الشيخ جراح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حسم النائب العام الإسرائيلي قراره بالتنصل من أي علاقة له بقرار محاكم إسرائيلية طرد 7 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن أفيخاي مندلبليت أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية أنه لن يكون طرفا في قضية عوائل الشيخ جراح.

قرار مندلبليت جاء بعد أن طلبت منه المحكمة، الشهر الماضي، إبداء رأيه في التماسات مقدمة إليها من 7 عائلات فلسطينية ضد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية إخلائها من منازلها.

وتخشى العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح من أن قرار مندلبليت سيدفع المحكمة إلى اتخاذ قرار قريب قد يكون في غير صالحها.

وتخيم مداولات المحكمة على 28 عائلة في الشيخ جراح تخشى طردها من منازل تقيم فيها منذ سنوات الخمسينيات، بعد أن اضطرت لترك منازلها إبان النكبة عام 1948.

وتزعم جمعيات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقامتها الحكومة الأردنية ووكالة "الأونروا" الأممية، على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، ولذلك فهي تطالب بالأرض وما فوق الأرض.

ولكن العائلات الفلسطينية تنفي أن يكون لهذه الجمعيات أي ملكية بالأرض مستندة بذلك إلى اتفاقيات مع الحكومة الأردنية والأونروا.

وتقول الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن المحكمة إقناع الملتمسين، بأن يقبلوا بحل الوسط الذي اقتُرح عليهم؛ وبموجبه سيبقون في المنازل إلى حين وفاتهم، وعندئذ تنقل الملكية عنها إلى العائلات اليهودية، وليس إلى ورثتهم.

ولكن السكان يعتبرون أن هذا الحل هو بمثابة تبنِّ غير مقبول لمواقف الجمعيات الاستيطانية.

وفي الأسابيع الأخيرة ناشدت دول ومنظمات عدة السلطات الإسرائيلية لعدم طرد العائلات الفلسطينية منازلها التي تقيم فيها منذ أجيال.

وتخشى دول إقليمية وأطراف دولية أن يؤدي إخلاء العائلات من منازلها إلى عودة احتدام الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي خضم الحرب الأخيرة الشهر الماضي طلب المدعي العام الإسرائيلي من المحكمة العليا تأجيل النظر في التماس العائلات الفلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الشيخ جراح بالقدس، وهو ما استجابت له المحكمة حينها.