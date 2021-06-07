إسرائيل تنفي أن يكون لها جنود "أحياء" في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت إسرائيل أن يكون لديها جنود على قيد الحياة محتجزون لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.

النفي الإسرائيلي جاء بعد تسريب الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطعا صوتيا لأحد المحتجزين لديها يقول إنه جندي.

وقال يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، في بيان اليوم الإثنين: "إسرائيل تعلم تماما حالة الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول رحمهما الله وحالة المدنيين افيرا مانغيستو وهشام السيد اللذين اجتازا الحدود وهما على قيد الحياة".

واعتبر نشر الشريط أنه "مناورة رخيصة وواضحة".

وأضاف بلوم: "ستواصل دولة إسرائيل العمل بحزم وبمسؤولية على استعادة الجنديين والمدنيين".

وكان الإسرائيليون الأربعة فقدوا في غزة خلال حرب 2014، وفي حين تقول إسرائيل إن الجنديين قتلا خلال المعارك فإنها ذكرت أن مانغيستو والسيد تسللا إلى قطاع غزة بمحض إراداتهما.

وتبدو لهجة الإسرائيلي الذي تحدث بالشريط وكأنه من أصول إثيوبية ولكن إسرائيل لا تعترف بأفيرا مانغيستو جنديا خاصة أنه خدم بالجيش لمدة عام واحد قبل تسريحه بسبب مشاكل نفسية يعاني منها.

وقالت والدة مانغيستو للصحفيين إنها على ثقة من أن الصوت بالشريط هو ليس صوت ابنها.

كما نفت عائلة هشام السيد، وهو عربي من سكان النقب تسلل إلى غزة أثناء الحرب عام 2014، أن يكون الصوت هو صوت ابنها.

وأثار الشريط علامات سؤال إذا ما كان أحد الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول على قيد الحياة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه جار فحص الشريط للتأكد من مصداقيته.

وتم نشر الشريط في ذروة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية لإبرام صفقة تبادل أسرى.