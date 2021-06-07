الكويت تسجل 1297 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، صباح الإثنين، تسجيل ألف و297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 317 آلفاً و197 في حين تم تسجيل حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات إلى آلف و795.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن "جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 153 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال: "تم تسجيل آلف و342 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 301 آلف و137 حالة.