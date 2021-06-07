شكرا لقرائتكم فيديو مروع.. مجزرة قطارات في باكستان تحصد 35 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استفاق جنوب باكستان اليوم الاثنين، على حادث مأساوي أودى بحياة 35 شخصاً في حادث تصادم قطارين.

وقال مسؤول بالشرطة إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى نظرا لوجود عربات لم تصل إليها طواقم الإنقاذ بعد.

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كما أضاف أن طواقم الإنقاذ لم تصل إلى مكان الحادث بمنطقة كهوتكي في إقليم السند رغم مرور ساعات عليه.

خرج عن سكته

من جهته، أوضح مسؤول في السكك الحديد الباكستانية أن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.

كما أضاف لوكالة فرانس برس "قتل عدة أشخاص ولا يزال العديدون الآخرون عالقين في الداخل"، مؤكدا أن فرق الإسعاف تنشط في الموقع.

وأظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة، وجثثا على الأرض، وسط تراكض عدد من الركاب.

يشار إلى أنه غالبا ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

كما أن الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات تعاني من الإهمال منذ عقود بسبب الفساد وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.