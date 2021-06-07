شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سوري قفز من أعلى صخرة الروشة في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي شاب سوري جراء قفزه عن صخرة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت، وسقوطه على قارب سياحي صودف مروره داخل نفق أسفل الصخرة، ما تسبب بإصابة سائق القارب أيضاً. ووقعت هذه الحادثة في يوم عطلة نهاية الأسبوع في لبنان، الأحد، حيث يكتظ الكورنيش البحري بالمواطنين والرواد خصوصاً العائلات والأطفال.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل الشاب وإصابة آخر في الحادث. وقال الدفاع المدني إن «عناصره عملوا على انتشال جثة شاب سوري قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة». وأضاف أنه «تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم».

والشاب السوري قفز من الصخرة إلى مياه البحر، وهو ما يقوم به كثيرون من الشبان عادة، إلا أن قارباً كان قد بدأ يخرج لتوه من فتحة الممر، فأطلق بعض الحضور صرخات تحذره من القفز لتنبهه إلى وجود القارب في الأسفل، إلا أنه لم يسمع صراخهم لبعدهم عنه، فقفز من ارتفاع 36 متراً، وارتطم رأسه بالقارب، وقضى قتيلاً في الحال وسط رعب مرفق بحزن وأسى الحاضرين عليه.