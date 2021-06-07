وايت بديلاً لأرنولد في تشكيلة إنجلترا ببطولة أوروبا

رويترز

أعلن منتخب إنجلترا اليوم الاثنين، أن بن وايت مدافع برايتون أند هوف ألبيون، سيحل محل ترينت ألكسندر أرنولد في التشكيلة النهائية المؤلفة من 26 لاعباً لخوض نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

وانسحب ألكسندر أرنولد من تشكيلة إنجلترا الأسبوع الماضي عقب تعرضه لإصابة عضلية في الدقائق الأخيرة خلال الفوز الودي 1-صفر على النمسا يوم الثاني من يونيو/حزيران الجاري.

وخاض وايت (23 عاماً) مباراته الدولية الأولى ضد النمسا وكان ضمن الفريق الفائز 1-صفر على رومانيا أمس الأحد في آخر لقاء ودي قبل البطولة.

وكان وايت ضمن تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت الأولية عند استدعاء 33 لاعباً في البداية.

وتبدأ إنجلترا مشوارها بمواجهة كرواتيا في المجموعة الرابعة يوم 13 يونيو/حزيران قبل اللعب ضد اسكتلندا وجمهورية التشيك يومي 18 و22 بالشهر ذاته. وتقام كل هذه المباريات في استاد ويمبلي.