شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النعيمي يفتتح المبنى الجديد لمركز شرطة مصفوت الشامل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان : الخليج

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بتميز الأداء والإخلاص في العمل في مركز شرطة مصفوت الشامل، وتحقيقه نسبة صفر في المائة في معدل الجرائم المقلقة للسنة الثانية على التوالي، تطبيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة مصفوت الشامل بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد خلفان محمد هندي بن تريس مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، واطلع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، حيث كـان في استقبالهم العقيد سعيد سلطان سعيد بن مسعود الشامسي نائب مدير إدارة شرطة المناطق الخارجية، والنقيب عبد الرحمن بن حيي الكعبي مدير فرع البحث الجنائي في مركز شرطة مصفوت، وعدد من الضباط بالمركــز.

وتفقد القائد فرع التحقيق والبحث الجنائي والمعلومات الأمنية، حيث اطلع على إحصائيات البلاغات الجنائية الوارد للمركز وآلية التعامل معها، مشيداً بتميز أداء العاملين في المركز، كما تفقد فرع المرور والدوريات ووحدة خدمة المتعاملين واطلع على القضايا المجتمعية التي يتابعها الفرع ونوعيتها وكيفية التعامل معها، وأشاد بمستوى الخدمة المتميزة المقدمة للمتعاملين.

كما تفقد اللواء الشيخ سلطان النعيمي مبنى الدفاع المدني بمصفوت واستقبله العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، واطلع على مرافق المركز الذي تم استحداثه مؤخراً وفق أعلى المعايير التي تلبي احتياجات المنطقة.