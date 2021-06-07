الأوكراني ريبروف مدرباً للعين

دبي- أ ف ب

أعلن نادي العين الإماراتي لكرة القدم الأحد التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، ليحل خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل من دون ذكر مدة العقد وقيمته.

وستكون مهمة ريبروف (47 عاماً) إعادة العين إلى منصات التتويج من جديد بعدما خرج الموسم الماضي 2020-2021 خالي الوفاض، واحتل المركز السادس في الدوري الإماراتي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

وسبق لريبروف، الهداف التاريخي لدينامو كييف الأوكراني برصيد 139 هدفاً، أن درب الأهلي السعودي موسم 2017-2018، كما قاد دينامو كييف من 2014 حتى 2017 ، وفاز معه بلقب الدوري الأوكراني مرتين، وفرنتسفاروش من 2018 حتى2021 وقاده للقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة، وإلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 2020 للمرة الأولى منذ 1995.