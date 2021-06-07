الاشتباكات القبلية في السودان: عشرات القتلى والجرحى في أعمال عنف بولاية جنوب دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - دارفور- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من السودان بمقتل وإصابة العشرات في اشتباكات بولاية جنوب دارفور جنوب غربي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن أعمال العنف التي وقعت بين أفراد من قبيلتي الفلاتة والتعايشة في منطقة أم دافوق أودت بحياة 36 شخصا وإصابة 32 آخرين.

وقال والي الولاية إن القوات العسكرية التي دفع بها الولاية إلى مناطق الصراع تمكنت من أن تفصل بين القبائل المتحاربة.

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المتمردة أواخر العام الماضي