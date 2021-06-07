الانقلاب في مالي: القائد العسكري عاصمي غويتا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو- (بي بي سي):

يؤدي العقيد عاصمي غويتا اليوم الإثنين اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمالي بعد أسبوعين من انقلابه الثاني خلال تسعة أشهر وإطاحته بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء، بالرغم من الإدانة الدولية.

وانضم الأسبوع الماضي قادة كتلة غرب أريقيا (الإيكواس) إلى الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية مالي، ودعوا الحكومة العسكرية إلى الالتزام بمرحلة انتقالية مدتها ثمانية عشر شهرا وإجراء انتخابات رئاسية في فبراير.

وتريد فرنسا وقوى غربية أخرى العودة إلى الحكم المدني في مالي التي تعتبر مفتاح الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، التي تتعرض باستمرار لهجمات المتشددين الإسلاميين مستغلين حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.