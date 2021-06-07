الجنايات تواصل إعادة محاكمة متهمين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" نظرا لهروبهم واختبائهم بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية.

كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات حضوريا، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.