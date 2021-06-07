وزير خارجية اليمن: ملتزمون بالتفاعل الايجابي مع المبادرة الأممية من أجل إحلال السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التزام حكومة بلاده، بتحقيق الأمن والاستقرار والتفاعل الإيجابي مع المبادرة الأممية من أجل إحلال السلام في اليمن،مثمنا الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر حتى يتجنب اليمن إراقة المزيد من الدماء.

وقال بن مبارك ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين من مسقط ـ إنه حرص خلال اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على نقل وجهة نظر الحكومة اليمنية للسلطنة التي تلعب دورا مهما في هذه المرحلة، حيث تحاول ممارسة أقصى درجات الضغط لاستغلال هذه الفرصة من أجل عودة الاستقرار في اليمن .

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء تأتي أيضا في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطنة وإيصال رسالة بضرورة اقتناص الفرصة .

كان الوزير اليمني وصل أمس إلى مسقط في زيارة تستغرق عدة أيام، من أجل بذل المزيد من الجهد والتشاور مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين للدفع بجهود السلام.