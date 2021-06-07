تسريب امتحان الدراسات للإعدادية بالقليوبية.. و"التعلم": نتحمل المسؤولية معنويًا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور لامتحان الدراسات، الذي يؤديه اليوم الاثنين طلاب المرحلة الإعدادية بالقليوبية.

وجري التسريب قبيل دخول الطلاب بحوالي 20 دقيقة بإجاباته رغم الإجراءات المشددة التي أعلن عنها وكيل وزارة التعليم يالقليوبية، لمنع تسريب الامتحانات عقب تسريب مادة الهندسة، إلا أنها فشلت للمرة الثانية في وقف التسريب.

وسادت حالة من الاستياء بسبب استفادة بعض الطلاب من تسريب الامتحان، بعدما تداولوه قبيل دخول اللجنة، حيث يعد ثان امتحان يتم فيه الخطأ بالرغم من إعلان مديرية التربية والتعليم عن إجراءات مشددة في هذا الشأن، حيث يعد هذا التسريب ثاني تسريب منذ بدأ امتحانات الإعدادية، وسبقه تداول امتحان الهندسة السبت الماضي أيضًا.

من جانبه أعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في مؤتمر صحفي مسئوليته المعنوية عن عمليات التسريب التي حدثت في امتحانات الإعدادية هذا العام ومنها تسريب امتحان الهندسة.

مؤكدًا أنه جرى وضع نظام جديد لمنع التسريب معترفا بوجود تسريب لبعض الامتحانات فعليا، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة ومعرفة من تسبب فى ذلك.