اغتيال ضابط كبير في جهاز المخابرات العراقي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أفاد مصدر أمني عراقي عن عن قيام مسلحين اليوم الإثنين باغتيال ضابط كبير بجهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا نار أسلحتهم على عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بمنطقة البلديات، ما أدى إلى مقتله على الفور“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واغتال مسلحون مجهولون في 21 آذار/مارس الماضي، ضابطا برتبة عقيد قرب شارع 14 رمضان في بغداد، ليفارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وتتهم فصائل مسلحة موالية ومدعومة من قبل طهران، جهاز المخابرات بالتعاون مع القوات الأمريكية في عملية اغتيال زعيم ”فيلق القدس“، قاسم سليماني، والقيادي بـ“الحشد الشعبي“، أبو مهدي المهندس، مطلع كانون الثاني/يناير العام الماضي، بغارة قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية.