السعودية تكشف سبب عدم وضوح رؤية موسم الحج حتى اللحظة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 10:59 صباحًا

كشفت المملكة العربية السعودية مساء أمس الأحد عن سبب عدم وضوح رؤية وترتيبات موسم الحج لهذا العام حتى اللحظة ، وذلك في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا والتداعيات التي سببتها الجائحة.

وفي ضوء عدم اتضاح الرؤية عما ان كان موسم الحج هذا العام سيجرى بالطرق المخطط لها كما الأعوام السابقة ، فقد أوضح وزير الإعلام المكلف في السعودية، ماجد القصبي أن الضوء يتركز على التحديات التي تقف أمام وضوح آلية مناسك الحج للعام 2021 خاصة في ظل التحور المستمرة لفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم “كوفيد 19”.

وقال: “أمام التحور المستمر لفيروس كورونا وأمام عدم وضوح الضرر الناجم من انتشار هذا الفيروس وأمام شح اللقاحات لدى كثير من الدول كل هذه أخرت في إعلان كيف سيكون الحج، سيقوم معالي وزير الصحة ومعالي وزير الحج في الأيام القادمة بإيضاح كيف سيكون حج هذا العام في ظل هذه التحديات، نحن لا نريد أن يكون هذا الحج بؤرة لانتشار المرض، سواء لداخل المملكة أو لدول العالم الإسلامي”.

وأضاف القصبي إلى أن “المملكة حققت اليوم المركز الأول عالمياً في استجابة الحكومة لجائحة كورونا، وأيضاً المركز الأول في استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، مهنئاً الوطن بهذا الإنجاز ورواد ورائدات الأعمال السعوديين الذين نجحوا في تطوير أعمالهم لمواجهة الأزمات”.

وأضاف أيضا أن “المملكة حققت اليوم المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومراكز متقدمة عالمياً من بين 167 دولة في مؤشرات الاهتمام بالبيئة بالتزامن مع اليوم العالمي”.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية بين أجهزتها المختلفة لبحث وطرح سبل إتمام وتجهيز استقبال الحجاج لهذا العام خاصة في ظل تطور فايروس كورونا وتحوره.