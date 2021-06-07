عطل تقني يجبر طائرة نائبة الرئيس الأمريكي للعودة بعد إقلاعها بـ25 دقيقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

اضطرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للعودة إلى قاعدة أندروز في ميريلاند، بعد حوالي 25 دقيقة من مغادرتها إلى غواتيمالا والمكسيك، وذلك بسبب عطل تقني في الطائرة.

وهبطت الطائرة بسلام وأبلغت سيموني ساندرز المتحدثة باسم هاريس الصحفيين بأن الأخيرة ستغادر على متن طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.

وقالت ساندرز “إنها مشكلة تقنية. لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة”.

وتتطلع هاريس، في أول جولة خارجية لها إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع غواتيمالا والمكسيك، اللتين تشكلان ركيزة لجهود إدارة جو بايدن لوقف الهجرة عبر الحدود الأمريكية.

وخلال الأشهر التي انقضت منذ تكليف الرئيس جو بايدن لها بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس نهجا يركز على خلق فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية.

وأعلنت هاريس عن خطط لإرسال 310 ملايين دولار لتوفير الدعم للاجئين ومعالجة نقص الغذاء، وتلقت مؤخرا التزامات من عشرات الشركات والمنظمات للاستثمار في دول المثلث الشمالي لتعزيز الفرص الاقتصادية.