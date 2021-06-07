فتوى لخامنئي حول تحريم التصويت بورقة بيضاء في انتخابات الرئاسة تثير الجدل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 8:28 صباحًا

تداولت وسائل إعلام إيرانية، فتوى جديدة عن المرشد الإيراني الإعلى، علي خامنئي، أثارت الجدل على وسائل التواصل في إيران.

وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي فتوى تحرم التصويت بورقة بيضاء في الانتخابات في حال أدى ذلك إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران.

ونشرت مجلة “خط حزب الله” التي يصدرها مكتب المرشد الإيراني سؤالا حول حكم التصويت بورقة بيضاء من دون كتابة اسم المرشح في حالة عدم قيام المقترع بالبحث والتحقيق حول المرشحين، أو قيامه بالتحقيق من دون التوصل إلى استنتاج والحيرة في اختيار المرشح المناسب، فرد المرشد بأن “التصويت بورقة بيضاء، أيا كان السبب، في حال أدى إلى إضعاف النظام الإسلامي في إيران فهو محرم”.

وكان المرشد الإيراني دعا سابقا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وتشير آخر استطلاعات الرأي التي أجراها مركز “إيسبا” الرسمي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ37 % وهي أدنى نسبة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ناشطون إيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي هاجموا خامنئي عقب انتشار هذه الفتوى، وتركزت تعليقات نشطاء العالم الافتراضي حول جدوى الفتوى في مثل هذه الأمور، بالنظر إلى ما يعانيه الشعب الإيراني من عقوبات اقتصادية وحصار سياسي ومشاكل وأزمات في التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة البطالة.