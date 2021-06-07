شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا .. الأمطار و الفيضانات تقتل 17 وتشرد عشرات الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أمطارا غزيرة هطلت على سريلانكا وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية قتلت 17 على الأقل وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح عن ديارهم.

وبعد أمطار استمرت على مدى عدة أيام، فاضت مياه الأنهار في السهول الجنوبية والغربية في مطلع الأسبوع، وأغرقت المناطق المنخفضة ودفعت عشرات الآلاف إلى اللجوء إلى مراكز الإغاثة.

وقال براديب كوديبيلي مساعد مدير المركز الوطني لإدارة الكوارث في بيان "بدأت مستويات المياه في الانحسار لكن التحذيرات من الانهيارات الأرضية لا تزال قائمة في عشر مناطق".

وأضاف أن أكثر من 270 ألف شخص تضرروا وانقطعت الكهرباء عن قرابة 100 ألف منزل.

جاءت الأمطار الغزيرة بينما تستعد سريلانكا لتخفيف القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا، إذ من المقرر أن ينتهي العزل العام المفروض لمدة شهر لمكافحة موجة ثالثة من العدوى في 14 من يونيو حزيران.