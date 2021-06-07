شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 28.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء إجمالي 8ر28 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ491 ألفا و186 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا ثلاثة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 22 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 7ر3 مليون إصابة، وعدد الوفيات 80 ألفا و.196

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و18 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.