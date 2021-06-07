شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 1490إصابة جديدة بكورونا و58 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 1490حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 933 ألفا و630 .حالة

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و323 حالة بعد تسجيل 58حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 1820مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 864 ألفا و.931

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 47 ألفا و376 حالة.