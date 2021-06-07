شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تحقق في نفوق عدد من الحيوانات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في حكومة سريلانكا، أمس الأحد إن جثث أكثر من 10 سلاحف ودولفين، وطيور بحرية وأسماك جرفتها المياه على شواطئ البلاد، بعد حرق سفينة الحاويات X-Press Pearl.

ونقلت تقارير إعلامية محلية، عن مسؤولين في إدارة حماية الحياة البرية قولهم، إن التحقيق جار للتأكد من سبب وفاة هذه الأنواع البحرية.

وعُثر على المخلوقات البحرية الميتة على الشواطئ من بوتالام في الشمال الغربي إلى ميريسا في الجنوب، كما تم العثور على سلحفتين مصابتين بجروح في شاطئ أوناواتونا في الجنوب، بحسب تقارير إعلامية.