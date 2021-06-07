البنك المركزي يعلن تسهيل عملية شراء الدولار لاغراض معينة

بغداد - ياسين صفوان - اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تلبية طلبات شراء الدولار للمواطنين لاغراض معينة.

وذكر المكتب الاعلامي للبنك المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البنك المركزي العراقي يعلن عن تلبية كافة طلبات المواطنين لشراء الدولار، من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) بالسعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي".



واضاف البيان، ان "هذا الاجراء جاء لغرض تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية (الدولار) لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج".