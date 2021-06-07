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لبنان.. مصرع شاب رمى نفسه عن صخرة الروشة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل الشاب وإصابة آخر في الحادث.

وقال الدفاع المدني إن "عناصره عملوا على انتشال جثة شاب من التابعية السورية قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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