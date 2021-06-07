انت الان تتابع خبر لبنان.. مصرع شاب رمى نفسه عن صخرة الروشة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل الشاب وإصابة آخر في الحادث.وقال الدفاع المدني إن "عناصره عملوا على انتشال جثة شاب من التابعية السورية قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة - بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم".