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الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا غير مسبوق في البورصة الرئيسية ببغداد وفي الاسواق المحلية.
وارتفعت الاسعار في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 149.900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ، بعد ان سجلت يوم امس 149.600 دينار.

في حين ارتفعت اسعار البيع بمحال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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