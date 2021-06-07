الدولار يسجل ارتفاعا غير مسبوق في الاسواق المحلية العراقية

وارتفعت الاسعار في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 149.900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي ، بعد ان سجلت يوم امس 149.600 دينار.

في حين ارتفعت اسعار البيع بمحال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 150.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.