اغتيال عقيد في المخابرات العراقية ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قٌتل ضابط عراقي برتبة عقيد، صباح اليوم الإثنين، في بغداد، على يد مسلحين مجهولين.

ووفق ما نقلت قناة "السومرية" المحلية عن مصدر أمني، اليوم الإثنين، فإن الضابط تعرض لاغتيال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل الضابط في الحال، دون أن يكشف هويته، أو مزيدا من التفاصيل.

وشهدت بغداد في الفترة الأخيرة توترا أمنيا على خلفية اعتقال القيادي البارز في مليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح؛ قائد عمليات الأنبار في الحشد.

وتسبب اعتقال مصلح بموجة غضب كبيرة لدى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي اقتحمت المنطقة الرئاسية وسط بغداد وتوعدت بتصعيد المواجهة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوات الأجنبية في البلاد.