إسرائيل ترفض إدخال الأموال القطرية لغزة بالنظام السابق وتضع آلية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل قررت منع إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة بالطريقة السابقة، بعد عملية "حارس الأسوار".

ويقضي القرار الجديد برفض الاستمرار في نقل المساعدات المالية القطرية إلى غزة بنفس النظام الذي اتبعته الدوحة قبل العملية العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية "حامي الأسوار" الشهر الماضي.

وحول بديل النظام الذي كان متبعا في نقل الأموال، ذكرت مصادر لهيئة الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستسمح بنقل المساعدات المالية القطرية فقط عبر السلطة الفلسطينية، أو بواسطة منظمات دولية، على أن يتم إيداعها مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقدا.

وكان من المقرر أن تنقل قطر دفعة جديدة من الأموال إلى قطاع غزة هذا الأسبوع، لكن الموعد اصطدم بالقرار الجديد من طرف إسرائيل.

والشهر الماضي بعد نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية؛ أوصى وزير الدفاع بيني جانتس بتحسين كيفية نقل الأموال إلى غزة، وتشديد الرقابة على طرق صرفها في القطاع.

وفي نفس السياق، أوصى أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي بأن تفرض آلية تحويل في مسار إدخال الأموال القطرية إلى حركة حماس لقطاع غزة، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.

ومنذ عام 2014، جعلت قطر المساعدات التي تقدمها لقطاع غزة والتنسيق مع إسرائيل لتوزيع الأموال، طريقا للتهدئة بين الفصائل وتل أبيب، حسب تصريحات مسؤولين في الدوحة.

وتم تحويل القسط الأول من المنحة القطرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ومرّ إدخال الأموال بانقطاعات متكررة، تخللها إدخال منحة شهرية، يستخدم جزء منها لتغطية رواتب موظفي القطاع، ويوزع الجزء الآخر على الفقراء، وفق ما هو معلن والذي يقابل بالتشكيك في ظل الحديث عن استحواذ حماس على تلك الأموال.



وكانت الدفعة الأولى من المنحة القطرية أحد العوامل الرئيسية التي هددت استقرار حكومة نتنياهو، إذ انسحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان من الائتلاف بعدما سمح نتنياهو بتحويل تلك الدفعة، ووصف آنذاك السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة بأنها "متساهلة".

واضطر نتنياهو حينها إلى الدفاع عن نفسه أمام طوفان من الانتقادات الحادة من جانب أعضاء الائتلاف والمعارضة، الذين زعموا أنه استسلم لحماس، بل إن الوزير نفتالي بينيت وصف الوضع قائلاً إن إسرائيل تدفع "أموال الحماية لمنظمة إرهابية، مما يعرض إسرائيل للخطر".

بل ذهبت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير سابق لها إلى أن"حماس استخدمت هذا المال من أجل بناء قدرات جديدة مثل قذائف صاروخية، وطائرات مسيرة، وأنفاق وكوماندوز بحري".