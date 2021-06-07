"ابنة الرئيس" تتفوق على "الأستاذ" في انتخابات البيرو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوقت مرشحة اليمين على خصمها في اليسار الراديكالي في انتخابات البيرو، وفق نتائج أولية.

وتتصدر مرشحة اليمين الشعبوي كيكو فوجيوموري نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد في البيرو، بحصولها على 52,9% من الأصوات، مقابل 47,09 لخصمها من اليسار الراديكالي بيدرو كاستيو، على ما أعلنت الهيئة الانتخابية، اليوم.

وقال رئيس الهيئة بييرو كورفيتو إنه تم حتى الآن فرز الأصوات في 42% من أصل 86488 مكتب اقتراع.

وتمثّل فوجيموري، ابنة الرئيس السابق ألبيرتو فوجيرموري المسجون حاليا بتهم تتعلّق بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نموذج الاقتصاد النيوليبرالي القائم على خفض الضرائب وتعزيز القطاع الخاص بهدف خلق الوظائف.

أما أستاذ المدرسة النقابي كاستيو فتعهّد بتأميم القطاعات الحيوية وزيادة الضرائب وإلغاء الإعفاءات الضريبية وزيادة الضوابط الحكومية.

وتستمد فوجيموري الدعم من العاصمة ليما بينما تعد المناطق الريفية الداخلية معقل كاستيو.

ونظرا إلى الفارق الضيق بين المرشحين، من غير المؤكد أن يرتسم توجه حاسم قبل صدور التعداد النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق عدة أيام.

وقالت الخبيرة السياسية جيسيكا سميث لوكالة "فرانس برس" إن النتائج متقاربة إلى حد أنه "لن نعرف (النتيجة) قبل تعداد آخر صوت" مضيفة "الوضع ما زال في غاية الغموض، والفارق ضئيل جدا".

وسيتعيّن على الرئيس الجديد التعامل مع بلد يعاني من ركود اقتصادي وسجّل فيه أسوأ معدّل للوفيات جراء فيروس كورونا على مستوى العالم مع إعلان البيرو التي تعد 33 مليون نسمة 184 ألف وفاة ناجمة عن الوباء.