وفاة جندي تركي متأثرا بجراحه خلال عملية عسكرية في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي جندي تركي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة، وذلك في إطار عمليات عسكرية تركية شمالي العراق.



وتزعم تركيا أن نشاطها العسكري في العراق يهدف لتقويض قدرات "حزب العمال الكردستاني"، لكن بغداد طالما شكت من إصرار أنقرة على انتهاك سيادة البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية رسمية بيان صادر عن وزارة الدفاع أكد أن الجندي لقي حتفه في المستشفى الأحد متأثرا بجراحه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس أيضا، عبر تغريدة، أن استخبارات بلاده قتلت السبت سلمان بوزقير المسؤول العام بحزب العمال الكردستاني عن مخيم مخمور شمالي العراق.

وأكد أردوغان أن بلاده لن تسمح للمنظمة باستخدام مخيم مخمور كـ"مركز تفريخ" للمسلحين.

ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلومترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره شوك الاستراتيجي.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات بالأراضي العراقية بزعم استهداف عناصر "حزب العمال الكردستاني"، ما دفع بغداد لاستدعاء سفيرة أنقرة أكثر من مرة خلال الشهور الماضية للتعبير عن غضبها من الممارسات التركية.