طائرة كامالا هاريس ترغم على العودة بسبب عطل تقني

واشنطن- أ.ف.ب

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تقوم بأول رحلة خارجية لها إلى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني. وقالت هاريس للصحفيين: «أنا بخير، أنا بخير»، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة «أندروز» الجوية قرب واشنطن، مضيفة: «قمنا جميعاً بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة».

وقالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس: إن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها. وأضافت ساندرز: «إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة».

وأفاد صحفي كان على متن الطائرة بسماع «صوت غير عادي» عند إقلاع الطائرة المعروفة باسم «اير فورس تو»، لكنه قال إن الهبوط كان «طبيعياً بشكل تام». وستزور هاريس غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها وباء «كوفيد-19» ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.