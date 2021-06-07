شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات غير مسبوقة بشبكة الطرق أدت لوصولها للمركز الـ28 عالميا فى الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية، تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، سواء على مستوى برامج الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق مستوى معيشة للمواطنين، فضلا عن تحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن خطة الدولة للإسكان، وكذلك النهوض ببناء الإنسان المصرى سواء من خلال المنظومة الصحية أو التعليمية، فضلا عن توفير خدمات للمواطنين فى ربط الدولة من خلال مشروعات النقل سواء المحاور أو السكة الحديد ومترو الانفاق ومشروعات بالموانئ.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أصبح لمصر سجل حافل للمئات من المشروعات القومية العملاقة، كان من بينها إحداث طفره غير مسبوقة بقطاع النقل، فالتطور الذى شهده قطاع الطرق والكبارى، انعكس على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق والتى ساهمت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية، وتتمثل الاستثمارات الكليّة المستهدفة فى مجال النقل لتقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِى 2021/2022.

ونرصد أبرز الإنجازات والمعلومات عن عملية التطوير بقطاع النقل:

- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروعا بتكلفة 371,1 مليار جنيه.

- يبلغ إجمالي عدد المشروعات المخططة لـ 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627 مليار جنيه فى كافة القطاعات.

- يجرى تنفيذ 38 مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية و36 لهيئة السكك الحديدية.

- الانتهاء من تطوير جسم كوبرى مترو الأنفاق فى إمبابة بأسلوب غير نمطى .

- استثمارات الطرق والكبارى 2020 بلغت 377 مليار جنيه.

- تنفيذ المشروع القومى للطرق والكبارى بأطوال 7 آلاف کیلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه.

- التخطيط لإنشاء 21 محور كوبرى على النيل بإجمالى تكلفة 30 مليار جنيه.

- بدء العمل فى مشروع القطار الكهربانى LRT ( السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 1810 كم بتكلفة 360 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومترا ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومترا وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

- تطوير الخطين الأول والثانى للمترو 65.5كم / 47,5 مليار جنيه، واستكمال الخط الثالث للمترو المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97 مليار جنيه والعمل بالخط الرابع للمترو (6 أكتوبر).

- افتتاح خط المترو من العتبة حتى إمبابة بطول 17 کیلو ويضم 15 محطة منها 4 محطات نفقيه فى أبريل 2021.

- التخطيط لتنفيذ 257 مشروعا بالسكة الحديد بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024 تم الانتهاء من 177 مشروع بها.

- استثمارات تصل ل220 مليار جنيه للسكة الحديد، ووضع 63 مليار جنيه لتطوير النقل البحرى.