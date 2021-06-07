لا تحمل أخبارا سارة لأردوغان.. استطلاعات الرأي ترعب الرئيس التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ما تزال استطلاعات الرأي المتلاحقة لا تحمل أخبارا سارة لأردوغان سواء لجهة الثقة به وبحكومته على اعتاب الإنتخابات المقبلة أو لجهة الإجراءات الحكومية المتلكئة في مواجهة الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا أو لجهة تصاعد شعبية المعارضة.



وفي آخر استطلاعات الرأي أظهرت النتائج أن الكتلة المناهضة لأردوغان تشهد ارتفاعًا في شعبيتها بأكثر من 4 نقاط في شهر واحد وذلك بحسب استطلاع لمؤسسة متروبول.

وأظهرت النتائج كذلك أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو ورئيس حزب المعارضة القومية الصالح ميرال أكشينار سيحصلان على 45.4 في المائة و 39.4 في المائة من الأصوات، على التوالي، كمرشحين مشتركين للمعارضة للرئاسة.

هذه الزيادة ترجع إلى إخفاقات الحكومة في التعامل مع الوباء وسوء حالة الاقتصاد. وأن فشل أعضاء الحزب الحاكم في الالتزام بالحظر الذي فرضوه بأنفسهم أثناء الوباء والتأخير في توريد لقاحات كورونا تسبب في المزيد من تراجع ثقة الناس بهم.