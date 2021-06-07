باكستان تُسجل 1490 إصابة جديدة و58 وفاة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 933 ألفا و630 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و323 شخصا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 864 ألفا و931 شخصا، بعدما تماثلت 1820 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 47 ألفا و376 حالة.