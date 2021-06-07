توجيهات الرئيس بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد على رأس اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تصدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين، إضافة إلى الشأن المحلي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، وزير النقل.. حيث وجه الرئيس بالتركيز على الارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، مع انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي إن الرئيس وجه بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من رواد قطارات الصعيد، وأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وكذا تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية".

وأضاف المتحدث أن وزير النقل استعرض خطوات تنفيذ منظومة النقل الذكي "ATS" على المحاور والطرق السريعة، والتي تشمل مرحلتها الأولى إجمالي 7 طرق بطول 1187 كم، ووجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال هذه المرحلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي تتضمن 14 طريقاً بطول حوالي 5000 كم، وذلك من أجل تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة على الطرق والمحاور.

وأشارت الصحيفة إلى أنه -خلال الاجتماع- تم عرض جهود تطوير الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى من خلال توسعته ورفع كفاءته، فضلاً عن تنفيذ محاور مرورية جديدة شاملة كافة الخدمات؛ لربطه بالتجمعات العمرانية على جانبي الطريق، لافتة إلى الرئيس وجه بالانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري في ديسمبر من العام الجاري، فضلاً عن إنشاء ورش بديلة لتلك المتواجدة أسفل الطريق الدائري في تجمع منفصل كامل الخدمات خارج الكتلة السكنية.

وفي شأن رئاسي آخر، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس يصدق على قانون الحساب الختامي لموازنة 2020/2019" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 12 لسنة 2021 بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020.

وأوضحت (الجمهورية) أن المادة الأولى من القانون – والذي نشرته الجريدة الرسمية – نصت على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 1911348267550 جنيها ( تريليون وتسعمائة وأحد عشر مليارات وثلثمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها فقط لاغير).

وأضافت:- "يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 990127358644 (فقط وقدره تسعمائة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون جنيها)".

وعسكريا.. نقلت صحيفة (الأهرام) وقائع لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له.

وذكرت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة أكد - خلال اللقاء - اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وفي الشأن الاقتصادي.. نشرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الصكوك السيادية" أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من مبادرة (حياة كريمة)" أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أكد - خلال اجتماع عقده مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات - الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف، لسرعة الانتهاء منه في التوقيات المحددة للمساهمة في تغيير حياة مواطني تلك القرى.