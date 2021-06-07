إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

أظهرت إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أنه تم إعطاء أكثر من 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلاد بحلول يوم الأحد.

ووفقا لأرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها فإن 5ر63 % تقريبا من جميع البالغين حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بينما حصل أكثر من 52 % ممن هم فوق سن 18 عاما على التطعيم بالكامل فعليا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو الماضي أن إدارته تهدف لأن يحصل 70 % من البالغين في البلاد على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول 4 يوليو، الذكرى السنوية للاحتفال بعيد الاستقلال.

وحصل3ر86 % من بين الفئة الأكثر تعرضا للخطر الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما على جرعة واحدة على الأقل بينما تلقى 5ر75 % منهم التطعيم بالكامل.

ومنذ بدء حملة التطعيم في منتصف ديسمبر، تم إعطاء ما يتجاوز 301 مليون جرعة في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة.​