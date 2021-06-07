حدث ليلًا| "إثيوبيا تفتعل أزمة جديدة" وأول إصدار للقاح "سينوفاك" المُصنع بمصر 15 يوينو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأحد والساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-لا يُرى في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث كسوف حلقي للشمس يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021م، حيث يتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1442هـ.

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-انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 196604 حتى اليوم.

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-وزيرة الصحة: أول إصدار للقاح "سينوفاك" المُصنع بمصر في 15 يوينو الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت أول دفعة من المواد الخام لإنتاج أول كمية من تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، معلنة أن أول إصدار للقاح المصنع في مصر سيكون في 15 يوينو.

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-"النواب" يوافق على تأسيس شركة مساهمة للتصكيك السيادي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي؛ غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

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-"إثيوبيا تفتعل أزمة جديدة".. خبير موارد مائية يكشف مخاطر تفريغ سد تاكيزي

حذرت وزارة الري والموارد المائية في السودان، المواطنين من احتمال ارتفاع مناسيب المياه في نهر عطبرة، عقب إعلان إثيوبيا تفريغ سد تاكيزي أمس وفقًا للوكالة السودانية الرسمية.

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-تعديلات التعليم وفصل الموظف الإخواني.. أبرز أحداث برلمان الأحد

أقر مجلس النواب اليوم الأحد، قانون الصكوك السيادية في مجموعه على أن يقر نهائيًا في جلسة لاحقة، وشهدت جلسة اليوم الأحد، عددًا من المناقشات لامهمة لعدد من القوانين.

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-"حطام كويكب".. تفاصيل سقوط 60 شهابًا على الأرض غدًا

تشهد سماء مصر والوطن العربي، غدًا الاثنين، ظاهرة فلكية تتمثل في تساقط شهب الحمليات السنوية خلال ساعات النهار لتبلغ نحو 60 شهابًا في الساعة.

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-لمواجهة المغالاة في المهور.. البحوث الإسلامية يطلق حملة "يسروا ولا تفرطوا"

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إطلاق حملة "يسروا ولا تفرطوا"للتوعية بالاعتدال في تكاليف الزواج ومواجهة ظاهرة المغالاة في المهور المنتشرة بين الأسر مع الحفاظ على حقوق الزوجات.

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-"الغش أصبح مرضًا".. إجراءات مهمة من التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

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-"غرفة التطوير" تلتقي مجموعة "موفق السعودية" لبحث فرص الاستثمار في القطاع العقاري

التقى المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى الشيخ سلمان بن خليل السبعان نائب رئيس مجموعة "موفق" القابضة السعودية لدراسة وبحث الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى فى السوق المصرى وفى مقدمتها المدن الجديدة التى تطورها الحكومة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة

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-رئيس الوزراء يتابع موقف البرامج التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ في إطار المتابعة المستمرة لحزم البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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-بعد واقعة أسامة الأزهري.. ما حقيقة عدم إجازة قراءة القرآن والأوراد بدون إذن للذكر؟

أثار طلب إحدى متابعات صفحة الدكتور أسامة الأزهري على "فيسبوك"، بأن يأذن لها بالذكر، الجدل اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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-"تقتل في الحال".. توصيات جديدة من "زراعة البرلمان" بشأن حبة حفظ الغلال

أوصّت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات الجديدة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال الشهيرة بـ"الحبة القاتلة" في حالات الانتحار، لكونها تقتل في الحال؟

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-"تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني: يعرض على الجلسة العامة قريبًا

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائيًا اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

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-وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني القبرصي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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-الإمام الأكبر لوفد أساقفة الإنجليكانية: الأزهر ينتهج الصبر والحكمة لترسيخ الأخوة الإنسانية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، بمقر المشيخة، وفدًا برئاسة رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، يرافقه الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والدكتور سامي فوزي، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، الذي يتولى منصبه بعد غد الثلاثاء.

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-المفهوم الأوسع للصدقة.. ننشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان ”المفهوم الأوسع للصدقة“، مع التأكيد على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

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-قبل أسبوعين من بدايتها.. وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يبحثان الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية

التقى الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد، رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية للحديث عن التحضير لامتحاناتِ الشهادة الثانوية، والاستعدادِ لها. بحسب بيان صحفي.

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-"النواب" يوافق على مادة تشكيل لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. تعرف عليها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجنة الرقابة بالقانون.

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-التعليم العالي: مصر تحقق المركز ٣٠ عالميًا فى مجال الأبحاث المنشورة دوليا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول المقارنة بين الوضع أثناء الفترة من 2014 وما أصبح عليه في 2021، لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة، التي شهدت ثورة تصحيح على كافة المستويات.

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-"النواب" يوافق على تعريف الأصول بـ"الصكوك السيادية" بعد جدل بشأن قناة السويس والسد العالي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، على تعريف كلمة "الأصول" الواردة في مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والذي يناقشه المجلس.

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-موعد عيد الأضحى 2021.. ذو الحجة يبدأ 11 يوليو

قال الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على أن تكون وقفة عرفات 9 ذو الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى 10 ذو الحجة الموافق يوم الثلاثاء 20 يوليو.

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-اتهام دولة عربية بالتورط في تمويل سد النهضة يثير مشادات بين النواب.. وجبالي يتدخل

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، حالة من الشد والجذب بين النائبَين مصطفى بكري، من جهة، والنائب ضياء الدين داود، من جهة أخرى؛ بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة.

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-الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين جديدة (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، 10 قوانين بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها، وذلك على النحو التالي:

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-7 سنوات من الإنجاز.. الرئيس السيسي وقضاة مصر ينحازون نحو العدالة الناجزة ومواكبة العصر

لطالما كان القضاء المصري عنوانا للعدالة والإنصاف والاستقلال الكامل عن مختلف سلطات الدولة، مستعينا في ذلك بتراث عريق وتقاليد راسخة جعلته محط احترام وتقدير كبيرين على المستويين العربي والدولي، غير أن هذا الاستقلال تعزز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سُدة الرئاسة قبل 7 سنوات، حرص خلالها على إظهار الاحترام والتقدير للرسالة السامية التي يضطلع بها قضاة مصر في إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة واحترام أحكام الدستور في شأن الفصل بين السلطات وإرساء دعائم سيادة القانون، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات القضائية بما يعين القضاة على تحقيق العدالة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.

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-هل ظهرت بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور في مصر؟ الحكومة توضح

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن ظهور بؤر جديدة من فيروس إنفلونزا الطيور "H10" في مصر.

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-"دفاع الشيوخ": موقف إثيوبيا تجاه نهر النيل مخالف للأعراف والمواثيق الدولية

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الموارد المائية لمصر ومصدرها الرئيسي للمياه هو "نهر النيل"، والذي يمثل شريان الحياة، مؤكداً أن مصر من الدول التي تعاني الفقر المائي.

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-تجربة جديدة.. وزير المالية يكشف أمام البرلمان عن مشروع لطرح السندات الدولية

كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تجربة جديدة خاصة بطرح السندات الدولية؛ تعمل عليها جهات دولية حاليًّا وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور تُسمى سندات التنمية المستدامة.

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-كورونا في مصر: تجاوز ذروة الموجة الثالثة.. ومؤشرات إيجابية

تشهد الأعداد الرسمية المسجلة لإصابات كورونا في مصر، انخفاضًا ملحوظًا منذ بضعة أيام، وسط تأكيدات مسؤولين وخبراء في علم انتشار الأوبئة، بتجاوز البلاد ذروة الموجة الثالثة لكوفيد-19.

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-مقتل 3 واصابة 5 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون، في إطلاق نار اليوم الأحد بمدينة (ميامي) بولاية فلوريدا الأمريكية.

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-وزير المياه اليمني يجدد تحذير الحكومة من خطورة ناقلة النفط صافر جرّاء تعنت الحوثيين

جدد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، تحذير الحكومة من خطورة التداعيات المحتملة لناقلة النفط صافر، التي باتت قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى أكبر كارثة تلوث على المستوى العالمي في التاريخ الحديث بعد استمرار تعنت مليشيات الحوثي بعدم السماح لفريق الأمم المتحدة بالبدء بأعمال صيانة الناقلة واحتواء الكارثة.

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-في أول رحلة خارجية.. مشاكل فنية تجبر طائرة نائبة الرئيس الأمريكي على الهبوط

اضطرت طائرة تقل نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى العودة والهبوط بقاعدة "أمندروز" العسكرية، بعدما واجهت مشاكل فنية، أثناء أول رحلة خارجية لهاريس لزيارة جواتيمالا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

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-السعودية: انطلاق تمرين جوي بمشاركة دولاً عربية بينهم مصر

انطلقت اليوم الأحد، في السعودية مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 2" بمشاركة عدد من الدول، بينهم مصر، بهدف رفع الجهوزية والتدريب لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي وإحياء روح التنافس.

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-بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للتعامل بنهج منطقي بشأن أيرلندا الشمالية

حثت الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي على إبداء نهج "منطقي" لمستقبلهما فيما بعد الخروج من التكتل، وذلك قبيل اجتماع مهم لهما هذا الأسبوع، حيث سيسعيان إلى إيجاد حلول لمنع المزيد من الاضطرابات فى أيرلندا الشمالية.

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-تقارير: وفاة زعيم جماعة بوكو حرام النيجيرية أبو بكر شيكاغو

أكدت تقارير إعلامية، وفاة زعيم جماعة بوكو حرام المصنفة إرهابية في نيجيريا، أبو بكر شيكاو، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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-ارتفاع حصيلة ضحايا القصف في مأرب اليمنية إلى 21 مدنيًا

ارتفعت اليوم الأحد، حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف محطة وقود في مدينة مأرب شرقي اليمن إلى 21 قتيلا من المدنيين.

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-الهجرة العراقية: قرار عودة نازحي مخيم الهول بيد الجهات الأمنية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، أن الجهات الأمنية هى الجهة المسؤولة عن قرار عودة نازحي مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

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-الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابي وضبط حزام ناسف وصواريخ في ديالى ونينوى

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الأحد، عن اعتقال إرهابي وضبط حزام ناسف وصواريخ في محافظتي ديالى ونينوى.

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