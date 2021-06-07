في عهد أردوغان.. حياة الأتراك الإقتصادية اليومية تزداد صعوبة

هذا مشهد لمظاهرة بسيطة في اسطنبول للاحتجاج على ما وصف بالقواعد غير العادلة التي فرضت على التجار خلال الوباء.

يقول أحد التجار في مقابلة: "هناك العديد من الأصدقاء الذين توقفوا عن العمل". "والبعض على وشك الانتحار."

كان الأتراك يكافحون مع انخفاض العملة والتضخم من رقمين لمدة عامين عندما ضرب الوباء في مارس من العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم الركود العميق في البلاد. مع اجتياح موجة ثانية من الفيروس عبر تركيا، هناك دلائل على أن جزءًا كبيرًا من السكان غارق في الديون وأنهم يعانون من الجوع بشكل متزايد.

وجدت مؤسسة ميتروبول، وهي منظمة استطلاعية محترمة ، في استطلاع حديث أن 25 بالمائة من المستجيبين قالوا إنهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية. قال السيد أيباس إنه يراه يوميًا بين زبائنه.

بالنسبة إلى أردوغان، الذي لفت الانتباه هذا العام في الداخل والخارج بسياسة خارجية عدوانية وتدخلات عسكرية، وصلت الأمور فجأة إلى ذروتها خلال عام واحد.

تعرضت الليرة التركية لضربة قوية بسبب انخفاض قياسي في قيمة العملة - بانخفاض أكثر من 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام - ونُضبت احتياطيات النقد الأجنبي بشدة. قالت وكالة موديز انفستور سيرفيس مؤخرًا، إلى جانب التضخم من رقمين ، تواجه البلاد الآن أزمة في ميزان المدفوعات.

في خلال ذلك ووفقًا لمسح حديث ، قال 26.6 في المائة من الأتراك إنهم لا يستطيعون تغطية تكاليف معيشتهم الأساسية، بينما ذكر 54 في المائة أنهم بالكاد يفعلون ذلك ، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية يوم الاثنين.

وأجرى الاستطلاع ، الذي أجرته شركة الاستطلاعات المحلية الرائدة ميتروبو ، على 1752 شخصًا في مايو، وأظهر الاستطلاع أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على المال فقط ارتفع بنسبة 5 نقاط مئوية عن أبريل من العام الماضي.

بلغ الأشخاص الذين قالوا إنهم يستطيعون تلبية جميع احتياجاتهم المعيشية 17.2 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع. وقال متروبول إن الرقم انخفض 8.8 نقطة مئوية عن أبريل 2020.

وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي تظهر حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، إلا أن اتحاد النقابات العمالية التقدمية يشكك في دقتها، قائلاً إن الرقم الفعلي يبلغ حوالي 10 ملايين.

تُظهر بيانات مارس 2021 من اتحاد النقابات العمالية التركية خط الجوع ، الذي يشير إلى المبلغ الذي يتعين على أسرة مكونة من أربعة أفراد أن تنفقه على نفقات الغذاء الأساسية ، ليكون 2736 ليرة تركية (330.93 دولارًا أمريكيًا).

خط الفقر، الذي يشمل أيضًا تكلفة الإيجار والمرافق لأسرة مكونة من أربعة أفراد، هو 8912 ليرة تركية (1077 دولارًا أمريكيًا).

ارتفع التضخم في البلاد إلى 17.1 في المائة في أبريل من 16.2 في المائة في مارس ، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة في 3 مايو. يتجاوز التضخم التركي الزيادات السنوية في الأسعار في جميع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية باستثناء الأرجنتين التي ضربتها الأزمة.

وكان معهد الإحصاء التركي قد اعلن، أن معدل البطالة في تركيا بلغ 13.1 بالمئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان إن عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر زاد 59 ألفًا إلى 4.2 مليون.