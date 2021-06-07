كمال كيليتشدار أوغلو يشن هجوماً حاداً على أردوغان

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

تساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، حول ما إن كان الرئيس التركي، رجب أردوغان، يخشى قول الحقيقة للشعب، حول مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي.



وجدد زعيم المعارضة تساؤلاته حول مصير مبلغ الـ128 مليار دولار المفقود من البنك المركزي التركي، حيث أكد أنه يجب الافصاح عن مصير تلك الأموال، لأنها ليست أسرار دولة.

وتابع كيليتشدار أوغلو: “هذا مطلب أساسي من أجل الديمقراطية. لا يمكن أن يكون هناك مؤسسة سياسية ديمقراطية لا تحاسب. يمكنك أن تشيد الطرق والمستشفيات والكباري، ولكن عليك إخبار الشعب بالتكلفة، يجب عليك إخبار الـ 600 نائبا تركيا عن ذلك”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تواجهها تركيا اليوم هو إجراء انتخابات مبكرة.

واصل زعيم المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، انتقاده للرئيس أردوغان، والسياسة التي يتبعها في البلاد. وأوضح كيليتشدار أوغلو أن “أصحاب الأعمال يكافحون لكسب لقمة العيش، والطلاب الذين يتخرجون من الجامعات يحملون هم البحث عن العمل”، في ظل تجاوز تعداد البطالة أربعة ملايين شخص، وبلوغ التضخم النقدي 17 بالمئة، وقال إن “هذه الصورة لا تليق بتركيا بأي حال من الأحوال”.

من جهة أخرى انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، عدم شفافية أردوغان فيما يتعلق بسبب تراجع رصيد احتياطي البنك المركزي. قال باباجان: لقد جمعنا احتياطيات النقد الأجنبي بعرق جبيننا. أخذناها من 28 مليار دولار وزدناها إلى 136 مليار دولار. استهلكوها في عامين. هناك مقولة مفادها: لا يُسأل عن عمر المرأة، وعن راتب الرجل ، وربما لن يُسأل احتياطي أردوغان.