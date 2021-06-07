شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية وفاة شخصين جراء إصابتهما بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد" -19 و32 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن ارتفعت إلى 19 آلف و 817حالة، منها 18آلف و805حالات شفاء، و468 حالة وفاة.

وشهدت موريتانيا منذ نحو شهرين تراجعا، في أعداد الاصابات والوفيات لكن الاسابيع القليلة الماضية سجلت ارتفاعا جديدا في الإصابات.