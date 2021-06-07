تقرير يفضح الرئيس التركي ونظامه ويكشف عن جرائمهم

حظي مقطع الفيديو التاسع لزعيم المافيا التركية، سادات بكر، الذي نشره الأحد، بأكثر من 6 ملايين مشاهدة حتى كتابة هذه السطور.

وحصد الفيديو منذ أن نشره بكر على قناته بموقع "يوتيوب" 6 ملايين و500 ألف مشاهدة، فضلا عن أكثر من 172 ألف إعجاب، و47 ألف تعليق.

ويأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة مقاطع دأب على نشرها منذ أكثر من شهر كشف من خلالها عن تورط مسؤولين أتراك بارزين حاليين وسابقين في سلسلة من الفضائح والجرائم تضمنت إتجار بالمخدرات، والسلاح، والقتل، فضلا عن الاغتصاب.

كما أن الفضائح التي كشف عنها في فيديو، لاقت رواجًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في تركيا؛ غذ أن غالبية الأتراك باتوا متأكدين من صحة تلك المزاعم وإن لم يتم التأكد منها بعد، وهذا ما كشفته استطلاعات رأي مؤخرًا.

نصيب الأسد من المشاهدات كان من نصيب الفيديو السابع الذي حظي حتى الآن بأكثر من 17 مليون مشاهدة، تلاه الفيديو الثامن بـ13 مليونا، ثم السادس بـ10 ملايين، والخامس بـ8.6 مليون، والرابع بـ7.3 مليون، والأول بـ7.2 مليون، والثاني بـ6.2 مليون، والأول بـ6.1 مليون.

وتضمن الفيديو التاسع العديد من القضايا بداية من اتهام وزير الداخلية، سليمان صويلو، بتسهيل خروج المطلوبين والملاحقين من البلاد، وتحذيرهم قبل القبض عليهم، إلى جانب استخدام الصلاحيات الخاصة به في إلغاء جوازات السفر، دو وجود أحكام قضائية، بل وصل الأمر إلى إصداره أخرى بالأمر المباشر مقابل الحصول على المال.

زعيم المافيا تطرق كذلك في الفيديو نفسه إلى الحديث عن الثراء الفاحش الذي حققه أركان يلدريم، نجل بن علي يلدريم آخر رئيس وزراء لتركيا قبل الانتقال للنظام الرئاسي عام 2018.

انتقد بكر في حديثه خروج الأب بن علي يلدريم في وقت سابق للدفاع عن نجله حينما اتهمه زعيم المافيا في مقطع فيديو سابق بالإتجار في المخدرات والكوكايين وتسهيل دخولها من فنزويلا.

وتابع مخاطبًا يلدريم الأب " "كيف يمكن أن يحقق (أركان يلدريم) ثروة بقيمة 3-5 مليارات دولار في 15 عامًا، إن لم يكن خارقًا؟! لا يمكن للأمة أن تجني 3 آلاف دولار، ولكن يجني الرجل 3 مليارات دولار! حتى لو كان ابنك متخلفًا اتركه يتحدث، حتى يصدقه الجميع".

بكر تحدث كذلك عن وجود مخطط لدى نظام أردوغان لتصفيته من خلال التعاون مع عصابات دولية من ألبانيا وروسيا وصربيا.

أشار بكر كذلك في المقطع نفسه إلى أن الإعلام الموالي لأردوغان يعمل على تلميع الرئيس من خلال استغلال الأحداث في فلسطين، وبث مقاطع فيديو مما يجري هناك على أنها مظاهرات في حب أردوغان، لإيهام الرأي العام المحلي بأنه "زعيم الأمة"، وهي بالطبع شعبية واهية.

في نقطة أخرى كشف زعيم المافيا أنه يرسل لرجال في نظام أردوغان حقائبًا من الأموال، وليس 10 آلاف دولار كما زعم وزير الداخلية من قبل وهو بصدد مواجهة الحملة التي انطلقت داخل العدالة والتنمية الحاكم لإقالته بعد أن اتهمه بكر من قبل بالضلوع في عدد من الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية صويلو، بعد أول هجوم لزعيم المافيا عليه قبل أسابيع، انطلقت حملة مطالبة لإقالته من داخل العدالة والتنمية، وردا على ذلك، قال الأخير في لقاء تلفزيوني، بوقت سابق، إن أحد البرلمانيين يحصل من المافيا على 10 آلاف دولار شهريًا.

وجدد سادات بكر تهديداته للحكومة التركية بفضح علاقاتها مع رجال العصابات؛ وأكد أنه قرر تأجيل الحديث عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما بعد لقاء الأخير بنظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى أنه لن يقول أي شيء من شأنه أن يضر بالدولة.

ومنذ خروج مقاطع الفيديو المتتالية لزم أردوغان الصمت أولا ثم دافع لاحقا وبدون أن يذكر اسم سادات بكر، بقوة عن حكومته ووزير الداخلية صويلو محور الاتهامات.

وأثارت الفضائح التي كشف عنها سادات بكر الشكوك بين الأتراك في تعامل الحكومة مع عصابات المافيا، خاصة في حوادث الاغتيالات والاختطاف والاختفاء القسري، وتجارة السلاح والمخدرات.

وقبل عام غادر زعيم المافيا المثير الأراضي التركية؛ لكنه أطلق تصريحات حول العلاقات المتشابكة بين كل من السلطة والسياسة والمافيا، والصراع الذي يدور حول مراكز القوى في البلاد، عقب عملية أمنية استهدفت 48 من رجاله في تركيا خلال أبريل/نيسان الماضي.