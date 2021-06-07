شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 19 إصابة بكورونا بينهم 14 لوافدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك نزولا من 30 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج، موضحة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، 91267 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.