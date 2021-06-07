شكرا لقرائتكم خبر عن قانون إدارة المخلفات يحظر إلقاء مخلفات زراعية بالمجارى المائية.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المـائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصـة.

وطالب القانون فيما يتعلق بالمخلفات الزراعية بضرورة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .

ونصت المادة رقم 45 من قانون إدارة المخلفات على أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك ،ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .