داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة سبها جنوبي ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - سبها-(د ب أ):

أعلن تنظيم داعش مساء الأحد مسؤوليته عن هجوم انتحاري في مدينة سبها جنوبي ليبيا استهدف بوابة أمنية بالمدينة.

وذكرت وكالة أعماق، الذراع الإعلامي لداعش، أن الهجوم أوقع 4 قتلى، مضيفة عبر بيان وصورة للتفجير نشرتها عبر تطبيق تلجرام أن العملية نفذها أحد عناصرها واستهدف بها نقطه تفتيش تابعة لمليشيات حفتر.

وبحسب البيان فقد أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وتدمير عدة آليات عسكرية.

واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الهجوم قائلا:- "نستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة لمديرية أمن سبها".

وأكد الدبيبة أن الحرب ضد الإرهاب مستمرة وسنضرب بقوة كل أوكاره أينما كانت بحسب تغريدته على تويتر.

وكان مصدر أمني بمدينة سبها جنوب ليبيا قد قال إن ضابطين لقيا حتفهما وأصيب أربعة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف بوابة أمنية بالمدينة يوم الأحد.

وأضاف المصدر،الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السيارة وهي من نوع " هيونداي " انفجرت فور وصولها إلى وسط البوابة بين آليات وأفراد تابعة لوزارة الداخلية.

من جهة أخرى، قال وليد العرفي المتحدث باسم جهاز البحث الجنائي لـ (د ب أ) إن إبراهيم عبدالنبي " رئيس جهاز البحث الجنائي فرع /سبها و والنقيب عباس أبوبكر الشريف رئيس الشؤون الإدارية بالفرع قُتلا مساء الأحد جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفتهما وزملائهما أثناء تأديتهم الواجب الوطني متمركزين في إحدي البوابات الأمنية في مفترق مازق بالمدينة.

ومدينة سبها التي تبعد 1300كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس من أكبر المدن التي تسيطر عليها قوات مايسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر جنوبي ليبيا ، وتديرها أمنيًا وزارة الداخلية الموحدة مؤخرًا والتابعه لحكومة الوحدة الوطنية المركزية بطرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة.