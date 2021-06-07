بالصور والأسماء.. مصرع 5 وإصابة 20 في حادث تصادم بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس نقل عام، مساء أمس الأحد، بطريق الخارجة – بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثث ومصابين لمستشفى الداخلة العام في حادث مروري.

كشفت المعاينة وقوع تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل ثقيل بطريق الخارجة-بلاط، بمدخل قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط، أسفر عن إصابة 21 شخصا ووفاة 5 آخرين.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن عدد المصابين حتى الآن 21 شخصًا فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 5 أشخاص بموقع الحادث حتى الآن بشكل مبدئي، وجرى الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث بقرية تنيدة التابعة لمركز بلاط لنقل المصابين والمتوفين لمستشفيات الداخلة العام.

وأضاف محروس، أنه جرى الدفع بسيارة نقل دم وبلازما لموقع الحادث، لنجدة المصابين في موقع الحادث وبمقر ديوان مستشفى الداخلة العام بمدينة موط.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي: عبد الحميد محمد مبارز، 32 عامًا، من قرى عزب القصر بالداخلة، مصطفى محمود بخيت، 35 عامًا، من قرية المعصرة، أشرف عصمت فؤاد، 24عامًا، من أسيوط، نورا حامد متولي فرج، 28 عامًا، من قرية المعصرة بالداخلة، إيمان خلف محمود، 36 عامًا، من قرية عزب القصر، محروسة سيد عوض محمد، 55 عامًا، من قرية تنيدة بمركز بلاط، محمد وائل محمد محمود، 14 عامًا من قرية تنيدة بمركز بلاط، نبوية سيف عيد، 28 عامًا، من قرية المعصرة بالداخلة، شيماء محمد إبراهيم، 27، عامًا، من قرية المعصرة بالداخلة، حسين محمد إبراهيم، 22عامًا، من قرية المعصرة بالداخلة، أحمد فوزي إسماعيل، 28عامًا، من قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، مصطفى منتصر الدسوقي، 36عامًا، من شبرا الخيمة بالقاهرة، حمدي حامد مصباح، 20 عاما، من قرية الهنداو بمركز الداخلة، أحمد يماني عيد الكامل، 41 عاما، من قرية المعصرة بالداخلة، إيمان خالد محمود، 41 عاما، من منطقة عزب القصر بالداخلة، دنيا عبد الحميد محمد، 5 أعوام، من منطقة زب القصر بالداخلة، محمد إبراهيم محمد، 22 عاما، من قرية المعصرة بالداخلة.

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