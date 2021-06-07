شكرا لقرائتكم خبر عن 485 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 485 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 144 ألفا و 637 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1974، بينما تعافى من المرض 599 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 134 ألفا و 861 حالة.