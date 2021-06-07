36 قتيلا في اشتباكات بولاية جنوب دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام سودانية أن اشتباكات بولاية جنوب دارفور أسفرت عن مقتل 36 شخصا وإصابة 32 آخرين.

ووفق وكالة الأنباء السودانية فإن أعمال العنف وقعت بين أفراد من قبيلتي "الفلاتة" و"التعايشة" في منطقة "أم دافوق".



ونقلت عن أحد السكان أن القتال وقع أمس السبت بسبب نزاع على أرض.

وقال موسى مهدي، والي ولاية جنوب دارفور، إن القوات المشتركة التي دفعت بها الولاية إلى مناطق الصراع حول محلية أم دافوق استطاعت أن تفصل بين القبائل المتحاربة، في مناطق (مندوة)، (مرمسة) و(مجنقري).

وتدهور الوضع الأمني في دارفور خلال الأشهر الماضية على الرغم من توقيع اتفاق سلام بين السلطات الانتقالية السودانية وبعض الجماعات المسلحة أواخر العام الماضي.

وكانت قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد توقفت عن القيام بدوريات في الأول من يناير/ كانون الثاني قبل انسحابها، وتعهدت القوات الوطنية السودانية بتأمين دارفور مكانها.

وخفّت حدة الصراع الذي دارت رحاه في دارفور منذ عام 2003، لكن ما زال هناك 1.5 مليون شخص نازحين، وأصبح اندلاع أعمال العنف أكثر شيوعا منذ العام الماضي.