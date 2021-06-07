داعش يتبنى هجومًا أودى بحياة ضابط كبير في سبها الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - داعش يتبنى هجوما أودى بحياة ضابط كبير في سبها الليبية

الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن تنظيم داعش على وكالة ناشر بتطبيق تليجرام أن أحد مسلحيه هو منفذ انفجار في سبها بليبيا أودى بحياة ضابط كبير بالشرطة.



وأفادت مصادر ليبية، مساء الأحد، بمقتل 4 أشخاص، إثر انفجار وقع عند نقطة تفتيش بمدينة سبها الواقعة جنوب ليبيا.

وقالت مصادر أمنية وطبية في سبها إن أحد القتلى هو ضابط كبير بالشرطة.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن المجلس البلدي في سبها أكد مقتل اثنين من رجال الأمن، وإصابة آخر في تفجير السيارة المفخخة.

وبحسب مصادر أمنية، وقع الانفجار عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة عند نقطة التفتيش.

وتقع سبها في عمق جنوب ليبيا على بعد 130 كيلومترًا تقريبًا من تراغن، حيث نفذ ”تنظيم الدولة الإسلامية“ تفجيرًا، العام الماضي، لم يوقع ضحايا.