عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أول رحلة خارجية لنائبة بايدن الطائرة تتعطل.. صلاة ثم هبوط

الإثنين 7 يونيو 2021

الخليج 365

اضطرت طائرة تقل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي تقوم بأول رحلة خارجية لها إلى غواتيمالا للعودة والهبوط بعد وقت قصير من إقلاعها بسبب عطل فني.



وقالت هاريس للصحفيين: "أنا بخير، أنا بخير"، بعد خروجها من الطائرة التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن.

وأضافت: "قمنا جميعا بتلاوة صلاة صغيرة، لكننا في حالة جيدة".

بدورها، قالت سيمون ساندرز المتحدثة باسم هاريس إن نائبة الرئيس ستستخدم طائرة أخرى ولا يُتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها.

وأضافت ساندرز: "إنها مسألة فنية. لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

فيما أفاد صحفي كان على متن الطائرة بأنه جرى سماع "صوت غير عادي" عند إقلاع الطائرة المعروفة باسم "اير فورس تو"، لكنه قال إن الهبوط كان "طبيعيا بشكل تام".

وستزور هاريس جواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها كوفيد-19 ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.