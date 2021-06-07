رويترز: داعش يعلن مقتل زعيم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية النيجيرية

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بمقتل زعيم جماعة "بوكو حرام" الإرهابية النيجيرية أبوبكر شيكاو.

وقالت الوكالة إن فرع تنظيم داعش غرب أفريقيا، أعلن مساء اليوم الأحد، مقتل زعيم جماعة ”بوكو حرام“ أبوبكر شيكاو.

وأضافت الوكالة أن التنظيم ذكر في تسجيل صوتي أن زعيم الجماعة أبوبكر شيكاو قتل بتفجير عبوة ناسفة.

وأشارت إلى أن شخص، يزعم أنه أبو مصعب البرناوي، زعيم ولاية غرب أفريقيا التابعة للتنظيم، قال في التسجيل الصوتي إن شيكاو قتل في حدود 18 مايو بعد تفجير عبوة ناسفة عندما لاحقه مقاتلو الولاية في أعقاب معركة.

وأبلغ شخصان على معرفة بالبرناوي رويترز بأن الصوت الذي في التسجيل هو لزعيم ولاية غرب أفريقيا بالتنظيم الإرهابي.